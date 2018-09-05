234 bin dava açılmadan kapandı

ADALET Bakanlığı ve Yargıtay verileri; arabuluculuk, uzlaşma ve istinaf yollarının, yargıyı önemli ölçüde hızlandırdığını gözler önüne serdi. Sadece bu yılın ilk 8 ayında, işçi ve işveren arasındaki 209 bin 690 uyuşmazlık için arabulucuya başvuruldu. Bunlardan 126 bin 27'sinde taraflar birbirlerinin önerilerini kabul ederek anlaşmaya vardı. Uzlaşma da ceza davalarının sayısında önemli bir azalma sağladı. 2017 verilerine göre 223 bin 469 ceza uyuşmazlığı uzlaşma ile sonuçlandı. 2018'in ilk 7 ayında uzlaşma ile sonuçlanan uyuşmazlık sayısı ise 108 bin 19 oldu. Arabuluculuk ve uzlaşma sayesinde 2018'in ilk 8 ayında mahkemeye taşınmadan çözülmüş olan uyuşmazlık sayısı 234 bin 46 oldu. İstinaf mahkemesi olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulması özellikle Yargıtay'daki dosya sayısının azalmasını ve yargılamaların hızlanmasını sağladı. Geçen ayın sonuna ait verilere göre Yargıtay'daki dosya sayısı 1 milyon 57 bine düştü. Bu rakam bir önceki yılın sonunda 1 milyon 179 bin idi.

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