Başkan Erdoğan’a hakarete büyükelçiden yargı tokadı

Yurtdışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve Türkiye'ye yönelik karalayıcı ifadeler kullananlara ilk yargı tokadı Makedon mahkemelerinden geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa ve Balkanlar'a sığınan FETÖ'cü hainler ve destekçileri emsal kararla sarsıldı. Sosyal medya
hesabından Başkan Erdoğan'a hakaret eden E.A isimli kişiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara şahsi girişimiyle dava açtı. HAPSE GİRECEKTİ
Elçi Tülin Erkal'ın peşini bırakmadığı dava sonucu Üsküp Mahkemesi, hakaretçi E.A.'nın "yabancı bir ülkenin lideri için alaycı bir ifade kullandığı ve hakaret ettiğini" belirterek suç işlediğine hükmetti. Makedon ve Türk vatandaşlığı bulunan hakaretçi E.A hapse girmemek için 24 bin 600 denarlık (3 bin 100 TL) para cezasını ödemek zorunda kaldı. BAŞKANIN TEMSILCILERIYIZ
Balkanlar'da FETÖ'cü hainlerin korkulu rüyası olarak bilinen Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara dava sonucuyla ilgili SABAH'a konuştu. Kara, "Sosyal medyada Sn. Başkanım ve kıymetli ailelerine çok ağır ithamlar ve hakaretler tespit ettik. Bana durum iletildiğinde bu konuyla ilgili inisiyatif alarak dava açma gereği duydum. Biz burada Sn. Başkanımızın makamını temsil ediyoruz. Ona gelebilecek herhangi bir hakareti biz kendimize edilmiş olarak görür ona göre mücadelemizi yaparız. " dedi. 'YILMADIK, YILMAYACAĞIZ'
TÜRKIYE'NIN Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara "Yurtdışında yaşayan bir insanın başka bir ülkenin liderine hakaret etmeye hakkı yoktur. Herşeyden önce benim bu davada kazanma arzum, emsal teşkil edecek olmasıydı. Burada tüm Türk kurum ve kuruluşlarımızla FETÖ'cü hainlere karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Mücadelelerimizle FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Makedonya'da manevra kabiliyetlerini en aza indirdik. Bu hakaret davasının kazanılmasıyla birlikte seslerini de kestik. Biz yılmadık, yılmayacağız mesajlarımızı keskin bir biçimde vermeye devam edeceğiz. Başka ülkelerde de bu mücadeleler aynı sıklıkla verilirse bu tür örgütler tamamen yok olacaktır.