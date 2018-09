Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko'nun her zaman söylediği gibi "Allah bizi komşu yaptı." Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesi ilişkilerde yeni bir dönüm noktası oldu. Yunanistan ile ilişkileri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi seviyesine çıkarttık. Bu kapsamda son toplantı İzmir'de gerçekleşti. Sonraki toplantının Atatürk'ün doğum yeri olan Selanik'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İzmir ile Selanik kardeş şehir. İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bir an önce başlamalı. Aynı şekilde İstanbul ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz.

İki ülke arasında bazı konulardaki görüş ayrılıkları sır değil. Ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877'den bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır.

Dostum Niko, burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz.

'ENDİŞELENMEYİN'

Açılış töreni sırasında İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salona ulaştı. Konuk Bakan'ın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Yenilenen binanın açılış kurdelesi iki bakan tarafından kesildi. Tören sonrası iki bakan, Kordon'da yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi.

POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pompeo'nun isteğiyle yapılan görüşmede İdlib'de yaşananlar ele alındı. İki bakan insani kriz yaşanmaması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDUK"

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Kocias ise konuşmasında şunları söyledi: "Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor. Ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus, hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa'daki ortak yönelimimiz de. Türkiye'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa süre Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır."