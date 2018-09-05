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Bu devlete can kurban

Çift kol nakli yapılan Adıyamanlı SABAH’a konuştu: Tek kuruş ödemeden sağlığıma kavuştum. Tek hayalim bu kollarla bu devletin babası Başkan Erdoğan’la tokalaşıp sarılmak

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Bu devlete can kurban
Antalyalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıl önce Prof. Dr. ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla çift kol nakli olan sağlığına kavuştu, devlete teşekkür etti. Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Mustafa Sağır 2008'de tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımı kimyasalın patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastanede uzun süre tedavi gören Sağır hayati tehlikeyi atlattı ama iki kolunu birden kaybetti. Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının da kendisini terk etmesiyle adeta hayata küsen Mustafa Sağır 2 yıl önce gelen müjdeli haberle hayata tekrar döndü. 'da motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kolları Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doç. Dr. , eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince başarılı bir operasyonla Mustafa Sağır'a nakledildi.

'HAYATA SARILDIM'
Sağlığına kavuşan ve kollarını rahatlıkla kullanabilen Sağır, SABAH'A konuştu: "8 yıl boyunca bu hayatta ne hayalim, ne de yaşama sevincim vardı. Şimdi hayata sımsıkı sarıldım. Kolsuz olarak 8 yıl yaşayamadığım günlerin acısını çıkartırcasına yaşıyorum. İnsanın kendi elleri ile ihtiyacını karşılaması çok güzel bir duygu. Kendi elimle yediğim üzümün bile tadı bir başka. Cep telefonu kullanıyor mesaj yazıyorum." Organ bağışının önemine de dikkati çeken ve çevresindeki insanları organ bağışına teşvik ettiğini söyleyen Sağır, "2 yılda 100'e yakın kişiyi organ nakli konusunda ikna ettiğimi düşünüyorum. En büyük hayalim Başkan ile tokalaşmak. Daha önce bıçak parası vermeden ameliyat olamıyorduk. Başkanımız sayesinde ne bıçak parası ne yatak parası veriyoruz. Bu devlete can kurban" dedi.

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Bu devlete can kurban
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