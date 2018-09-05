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na denetleme yetkisi

nun hesap ve işlemleri, tarafından kontrol edilecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 11:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına denetleme yetkisi

Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek nın yetkilerine, nu denetlemek de eklendi.

Türkiye 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan karara göre, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, kurumu denetleme görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Prof. Dr. idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumunun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına denetleme yetkisi
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