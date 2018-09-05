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'da etkisiz hale getirilen teröristin ailesi cenazeyi almadı

'ın Hani ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, ailesinin cenazesini almaması üzerine kimsesizler mezarlığında defnedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 12:22
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin ailesi cenazeyi almadı

Alınan bilgiye göre, 18 Haziran 2018'de Hani'ye bağlı Yukarı Turalı kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan otopsinin ardından teröristlerin kimliğinin tespit edilememesi üzerine cesetler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

2 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden lı bir aile, cesetlerden birinin oğulları F.E'ye ait olabileceğini beyan etti. Talep üzerine anne ve babadan alınan kan örneklerinin ardından yapılan DNA incelenmesi sonucunda cenazenin F.E'ye ait olduğu belirlendi.

Aile, oğullarının terörist olması dolayısıyla cenazeyi almadı. Bunun üzerine cenaze, savcılık kararıyla kimsesizler mezarlığına defnedildi.

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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin ailesi cenazeyi almadı
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