Diyarbakır'da uyuşturucu ve el yapımı patlayıcı düzeneği ile geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde 2 Eylül'de jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleri ile 'Bayrak-89 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam' adlı müşterek operasyon başlatıldığı belirtildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun bugün sabaha karşı başarı ile tamamlandığı belirtilen Valilik açıklamasında, "Operasyonel faaliyet esnasında, 1 uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği, 96 pil, 6'lı pil bloğu, 8'li pil bloğu, silah temizleme yağı, küçük tüp, sünger yatak, battaniye ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde yapılan, 'Narko-terörizmle mücadele' faaliyetleri kapsamında ise, 218 bin 500 kök kenevir bitkisi ile 289,10 kilo gram kubar, 386,80 kilo gram toz olmak üzere toplam 675,90 kilo gram esrar maddesi ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile esrar maddelerinin muhafaza altına alındığı, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği de belirtildi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Valilik açıklamasının sonunda ise, yol kontrolleri ve adli arama sonuçlarına ilişkin bilgilerde verildi. Bilgilere göre, geçici olarak kurulan 6 yol kontrol ve arama noktalarında 872 kişi ve 237 aracın sorguları yapıldı, operasyon bölgesi içerisindeki 73 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi, 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.