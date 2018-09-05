FETÖ'nün 'ev ve sohbet' ablası yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 'ev ve sohbet' ablası' olarak nitelendirdiği kadın Eskişehir
'de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev de sohbet ablası' olduğu iddia edilen kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.