Gül’den 16 bin kadro müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gül, adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel ile bin adli hâkim ve savcı için müracaatların alınacağını bildirdi. Gül'ün konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bin adli hâkim ve savcı alacağız. 100 de idari yargı hâkimi. İdari yargı özellikle çok uzun yıllardır bekleniyordu. 15 bin de personel alacağız. 4 bin civarında hâkim ve savcı FETÖ'den ihraç edilmişti, bu sayıyı tamamladık.

(Hâkim yardımcılığı) Hâkim kürsüye çıktığında artık 3 yıl hâkim nezaretinde hem teori hem de pratiğini artırmış ol--acak. Bir diğer çalışmamız da hukuki yeterlilik sınavı. Hukuk mezunları bir sınava girecek. Mesleki yeterliliklerine göre hukuk hizmetini verecekler.

(FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi) Darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini gösteren çok önemli deliller gönderildi ama (ABD tarafından) bir adım atılmadı.

(ABD'li Rahip Andrew Brunson'un ev hapsinde tutulması) Hâkimlerimiz mahkemelerimiz anayasanın gereği neyse ona göre yargılama yapar. Ekimde duruşması var. Süreç bağımsız mahkeme ve hâkimlerin kararıyla yürüyor.

Boşanmış ailelerin çocuklarının anne veya babasına icra yoluyla gösterilmesine ilişkin uygulamadan vazgeçilecek. Daha insani sistem olacak. Her halükarda anne ya da baba göstermeyince bir otorite alıp anne ya da babaya verecek. Ama bir eşyayı icradan alır gibi para ödeyerek alma usulüne son vereceğiz.

BUGÜN NELER OLDU