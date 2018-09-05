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'de 'ya ait sığınak bulundu

'nin Kürtün ilçesinde, 'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınak bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 16:45
Gümüşhane'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir adı verilen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğinde olmayanlar olay yerinde imha edildi. Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

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Gümüşhane'de PKK'ya ait sığınak bulundu
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