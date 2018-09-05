Kemal kılıçdaroğlu bırakabilir

24 Haziran seçimlerinde alınan başarısız sonuçlarla bir kez daha genel başkanlığı tartışma konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son PM toplantısında muhaliflerle arasındaki kurultay kavgasında söylediği kamuoyuna yansıyan "Sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkan olması için aday gösterdim. Ancak sonrasında yapılanlar bana güven vermedi" şeklindeki sözleri de CHP kulislerinde Mart 2019 sonrasına ilişkin senaryoları güçlendirdi. Kulislerde 24 Haziran seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmayı düşündüğü ancak parti yönetiminin buna engel olduğu yine Muharrem İnce'nin gerek seçim gecesi gerekse de sonrasındaki açıklamalarının ve izlediği tavrın da genel başkanlığı bırakmamasında etkili olduğu kaydediliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Mart 2019 yerel seçimlerinde de başarısız sonuçlar alınması halinde, genel başkanlık koltuğundan kalkabileceğine işaret ettiği yorumları da yapılıyor.

ÜÇ KOLDAN KOLTUK YARIŞI

Kulislere göre CHP'de genel başkanlık yarışı ise üç koldan yürüyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra partinin sol kanadını temsil eden Selin Sayek Böke'nin genel başkanlık için kulis yaptığı belirtiliyor. Muharrem İnce'nin de iddiasını koruduğu süreçte partide muhtemel koltuk yarışının yaşanacağı kaydediliyor.