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Parti kulislerine göre oy düşüşü yerel seçimlerde de sürerse ’de genel başkanlık yarışı sertleşecek. Yine seçim kaybedilirse koltuğu bu kez bırakabilir.

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Kemal kılıçdaroğlu bırakabilir

24 Haziran seçimlerinde alınan başarısız sonuçlarla bir kez daha genel başkanlığı tartışma konusu olan 'nun son PM toplantısında muhaliflerle arasındaki kurultay kavgasında söylediği kamuoyuna yansıyan "Sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkan olması için aday gösterdim. Ancak sonrasında yapılanlar bana güven vermedi" şeklindeki sözleri de kulislerinde Mart 2019 sonrasına ilişkin senaryoları güçlendirdi. Kulislerde 24 Haziran seçimlerinden sonra 'nun genel başkanlığı bırakmayı düşündüğü ancak parti yönetiminin buna engel olduğu yine 'nin gerek seçim gecesi gerekse de sonrasındaki açıklamalarının ve izlediği tavrın da genel başkanlığı bırakmamasında etkili olduğu kaydediliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Mart 2019 yerel seçimlerinde de başarısız sonuçlar alınması halinde, genel başkanlık koltuğundan kalkabileceğine işaret ettiği yorumları da yapılıyor.

ÜÇ KOLDAN KOLTUK YARIŞI
Kulislere göre CHP'de genel başkanlık yarışı ise üç koldan yürüyor. 'nın yanı sıra partinin sol kanadını temsil eden Selin Sayek Böke'nin genel başkanlık için kulis yaptığı belirtiliyor. Muharrem İnce'nin de iddiasını koruduğu süreçte partide muhtemel koltuk yarışının yaşanacağı kaydediliyor.

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Kemal kılıçdaroğlu bırakabilir
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