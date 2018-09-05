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Küçük Miray artık cennette

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Küçük Miray artık cennette

Dünyada nadir hastalıklar arasında bulunan ve 'de ilk kez görülen, enzim eksikliği kaynaklı Wolman hastalığına henüz 3 ay 20 günlükken yakalandığı tespit edilen Miray bebek geçen hafta yaşam mücadelesini kaybetti. İstanbul Tuzla Aydınlı'da toprağa verilen talihsiz çocuğun annesi Songül (25) ve (35) çiftinin bebekleri Miray, 2016 yılı ocak ayında dünyaya gelmişti. İşsiz ve kirada oturan Yılmazer çiftinin yaşadığı dram SABAH'ın girişimleriyle biraz olsun hafiflemişti. Yaklaşık 7 ay evde ailesinin yanında kalan 2.5 yaşındaki Miray'ın aniden ateşi 41 dereceye yükseldi. İki kez kalbi duran Miray bebek çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Kızını toprağa verirken sıkı sıkı sarıldığını belirten baba Bahadır Yılmazer, "Sağlığında ona doyamadım. Yavrumu doya doya öpemedim. Toprağa verirken kokladım, öptüm kızımı" dedi.

WOLMAN HASTALIĞI
Wolman hastalığı, 1 milyonda en fazla 3 kişide görülüyor. Bir tür enzim eksikliğinden kaynaklanıyor. Karaciğer yetmezliği ve sindirim kilitlenmesi nedeniyle, bebekler doğumdan 4 ay sonra hayatını kaybediyor.

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