Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, güvenlik korucularının da katılımıyla başlattığı operasyonlarda Kato, Faraşin ve Marinus bölgelerini teröristlere dar etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son iki yıldır silahlı kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlar sayesinde bölge teröristlerden temizlenirken, yaylalara huzur geldi. Son olarak Faraşin ve Marinus bölgelerinde yürütülen operasyonlarda bölgeyi tamamen kontrol altına alan Mehmetçik, bölgeyi dar ettiği teröristlere nefes aldırmıyor. Faraşin, Marinus ve Kato dağı bölgelerinde geniş çaplı operasyonlar aralıksız devam ederken, güvenlik kuvvetleri SİHA ve İHA'larla teröristlerin hareket kabiliyetlerini kısıtlayıp anında etkisiz hale getiriyor. Faraşin, Marinus ve Kato Dağında yüzlerce mağarayı imha eden güvenlik güçleri bölgeye hakim dağ zirvelerine üs kurdu. Zor arazisiyle baş döndüren ilçenin yüksek rakımlı dağlarında teröristlerin inlerine giren özel timler mağara ve sığınakları imha etmeye devam ediyor. Hava destekli operasyonlarına destek veren helikopterler sürekli olarak bölgeye asker taşıyor.

Teröristlere büyük darbeler vurulan operasyonlarla bölge halkı da huzura kavuşurken, Kato ve Marinus bölgelerinde sızma girişimi hazırlığında olan teröristlerin istihbaratı üzerine operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.