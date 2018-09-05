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Son dakika: Komisyonuna başvurular bugün sona eriyor

Olağanüstü Hal () İşlemleri İnceleme Komisyonunca 701 sayılı ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 11:33
Son dakika: OHAL Komisyonuna başvurular bugün sona eriyor

İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nde belirlenen hükümler uyarınca Olağanüstü Hal kapsamında 8 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan ve 30472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 701 sayılı ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemleri bugün sona eriyor" denildi.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, "Başvuru işlemi, başvurucu tarafından https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 5 Eylül 2018 Çarşamba günü (bugün) mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: OHAL Komisyonuna başvurular bugün sona eriyor
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