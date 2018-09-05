Terörden yargılanacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği terörü süpürme operasyonunu eleştirerek terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan hakkında dava açıldı. Gürkan 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında Ağır Ceza'da yargılanacak. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin TSK mensuplarının Afrin'de yürüttüğü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile mücadeleyi savaş olarak gördüğü, bu mücadeleyi PKKYPG mensuplarının ideolojisi çerçevesinde basın açıklaması ile baltalamaya çalıştığı belirtildi.

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