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Terörden yargılanacak

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Terörden yargılanacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği terörü süpürme operasyonunu eleştirerek terör örgütü 'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan hakkında dava açıldı. Gürkan 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında Ağır Ceza'da yargılanacak. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin mensuplarının Afrin'de yürüttüğü PKK'nın uzantısı ile mücadeleyi savaş olarak gördüğü, bu mücadeleyi PKKYPG mensuplarının ideolojisi çerçevesinde basın açıklaması ile baltalamaya çalıştığı belirtildi.

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Terörden yargılanacak
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