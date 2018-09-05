Teslim olan kadın teröristten itiraf: Ormanları biz yakıyoruz

Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Yalaza Köyü'ndeki bir üzüm bağında, 3 teröristin öldürüldüğü çatışmada teslim olan kadın terörist T.S hakkında "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Jandarmadaki sorgusunda önemli itiraflarda bulunan kadın terörist, "Üzüm bağının Zinarin, Masiro ve Şirin kod adlı teröristlerle gizleniyorduk. Asker yaklaşınca Zinarin aniden ateş etti ve çatışma çıktı. Ben de ateş ettim. Çatışmalarda uçak, helikopter, İHA ve SİHA'ların net görüntü almasını engellemek ve teröristlerin rahatlıkla kaçabilmeleri için, ormanlık ve ağaçlık alanlarda yangın çıkarılır. Çatışmadan sonra da köylülerin tepkisini çekmemek için 'asker ormanları yakıyor' şeklinde propaganda yapılır" dedi.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZLAR YENİDEN HIZ KAZANDI

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar 2015 yılında hız kazanmıştı. Hendek olaylarının ardından yurt içinde köşeye sıkıştırılan örgüt, İkiyaka Dağları başta olmak üzere tek sığınağını kaybetmişti. Sınır ötesinden yurt içine sızamaz hale gelen ve ne içeride ne de dışarıda eylem yapamayan örgüt son dönemde tükenme noktasına geldi. Bunun sonucunda da hem Irak'ın kuzeyinde hem, Suriye'de hem de yurt içinde nefes alamayan terör örgütü kendi içinde çatışma yaşamaya başladı.

"ÖLÜLERİ YAKIN"

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre örgütün elebaşı Murat Karayılan ve Cemil Bayık için diğer teröristlerin beş kuruşluk değeri yok. Bu iki ismin öldürülen ve yaralanan teröristler için "kayalıklardan atın, ortalıkta bırakmayın, gerekirse yakın" talimatı verdiklerine dikkat çekilirken, Kürtçe dahi bilmeyen Duran Kalkan'ın bu talimatlarından dolayı alt düzeydeki teröristlerin isyanda olduğu belirtiliyor. Örgüt içi konuşmalarda tepe yönetime "çok biliyorsanız artık siz de saklandığınız deliklerden kafanızı çıkartın" şeklinde tepkilerin oluştuğu, terör örgütünde korku ve paniğin had safhada olduğu ifade ediliyor. Verilen yoğun zayiat nedeniyle örgütün elebaşı arasında derin çatlak oluştuğu, herkesin birbirini suçladığı tespit edildi.