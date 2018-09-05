Yabancı işadamını gasp eden 5 kişiye nefes kesen operasyon

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman Ülkesi'nden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Umman uyruklu A.A.H. isimli şahsın kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edilmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri A.A.H. isimli şahsı karşılayan aracı kamera incelemesi sonucu tespit etti. Aracın A.B. isimli şahıs adına kayıtlı olduğunun anlaşılması üzerine ilimiz Esenyurt ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.





ÜZERLERİNDEN BİNLERCE LİRA ÇIKTI

Yapılan operasyonla Suriye uyruklu O.H., M.H., M.B., M.D., K.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1400 dolar, 2 bin 960 TL, 5 adet farklı markalara ait cep telefonu, 2 adet yüzük, A.A.H.'ye ait pasaport ve kimlik, olayda kullanıldığı düşünülen delici alet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan yaşı küçük M.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.