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Yabancı işadamını gasp eden 5 kişiye nefes kesen operasyon

Umman uyruklu A.A.H. isimli iş adamının ’a gelmesi ardından kendisini araç karşılayan ve sonradan araca binen 4 kişi tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 09:36
Yabancı işadamını gasp eden 5 kişiye nefes kesen operasyon

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman Ülkesi'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Umman uyruklu A.A.H. isimli şahsın kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edilmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri A.A.H. isimli şahsı karşılayan aracı kamera incelemesi sonucu tespit etti. Aracın A.B. isimli şahıs adına kayıtlı olduğunun anlaşılması üzerine ilimiz ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

ÜZERLERİNDEN BİNLERCE LİRA ÇIKTI

Yapılan operasyonla Suriye uyruklu O.H., M.H., M.B., M.D., K.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1400 dolar, 2 bin 960 TL, 5 adet farklı markalara ait cep telefonu, 2 adet yüzük, A.A.H.'ye ait pasaport ve kimlik, olayda kullanıldığı düşünülen delici alet ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan yaşı küçük M.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yabancı işadamını gasp eden 5 kişiye nefes kesen operasyon
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