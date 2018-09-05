Zabıta memurlarından akıl almaz hareket!

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 3 kişi Libya vatandaşı Abdelrahman A.'yı tehdit ederek bin 700 dolarına el koydu. Libya vatandaşının şikâyeti üzerine gözaltına alınan zabıta memurları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame düzenlendi.

KARTIN KOPYA DİYEREK PARASINI ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde Zabıta Memuru olarak çalışan Mesut B., Mustafa A. ve Yücel S., daha önceden karar vererek Abdelrahman A.'nın Zabıta binasının yakınındaki ATM'den para çektiğini gördü. Zabıta memurları mağdurun yanına giderek kartının kopya olduğunu söyleyip zabıta binasına gelmesini söyledi. Binada şüpheli Yücel S., Libya vatandaşını binanın mutfak bölümüne götürdü. Diğer iki zabıta memuru da mutfak bölümüne gelerek kapıyı kapattı. Burada karının sahte olduğunu söyleyen şüpheliler Abdelrahman A.'nın ceplerini kontrol ederek üzerinde bulunan bin 700 dolara el koydu. Paraları alan şüpheliler Abdelrahman A.'yı kelepçe takmakla tehdit ederek binadan dışarı attı.

KARAKOLA GİDİP ŞİKÂYETÇİ OLDU

Abdelrahman A., zabıta memurları tarafından soyulduktan sonra soluğu polis karakolunda aldı. Burada kendisine yapılanları anlatarak 3 şüpheli hakkında şikâyetçi oldu. Emniyet güçleri Beşiktaş Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek çalışan tüm memurları polis karakoluna götürdü. Polisler Abdelrahman A.'nın cebinden zorla para alan 3 şüpheliyi tespit etmesini istedi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Abdelrahman A., burada kendisini ATM önünden alarak zabıta binasına getiren Mesut B., Yücel S. ve Mustafa A.'yı tespit etti. Şüpheliler hakkında işlem yapan emniyet güçleri 3 kişiyi adliyeye sevk etti. Savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler Abdelrahman A. ile tuvalet nedeninden tartışma çıktığını parasını almadıklarını iddia ettiler.

PARASINI ALINCA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇTİ

Olayın ardından savcılığa ifade veren mağdur Abdelrahman A., Mesur B.'nin cebinden parasını aldığını, diğer 2 zabıta memurunun herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi. Üzerindeki parayı Mesut B.'nin ailesinden geri aldığını anlatan Abdelrahman A. şüphelilerden şikâyetçi olmadığını söyledi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakların 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, icbar suretiyle irtikâp' suçlaması ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tutuksuz yargılanan şüpheliler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.