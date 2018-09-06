Abdülhamid Han, Şam ve Halep’e onbinlerce muhacir göndermişti

Hükümetin göçmen politikalarına yönelik yürütülen sistematik saldırılara en net cevap Osmanlı Arşivi
'nden çıktı. 1878 tarihli belgede 100 yıl öncesine kadar Osmanlı toprağı olan Suriye gibi bölgelere Sultan Abdülhamid Han
tarafından Osmanlı-Rus ve Balkan Harbi
sonrası Kırım'dan, Kafkasya'dan, Balkanlar'dan getirileren on binlerce muhacir yerleştirildi. 'SALDIRANLAR NIFAK TOHUMU ATIYOR'
Belgeyi yayımlayan Prof. Dr. Ali Fuat Örenç, "Göç, göçmen ve muhacir kavramları Anadolu kültürünün en belirgin ve birleştirici unsurlarındandır. Atatürk de muhacir sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir" dedi. Yıldız Sarayı
belgelerinin yer aldığı fonda bulunan 27 Kasım 1878 tarihli belgeye göre, savaşın ardından Şam
'a 34 bin 436, Halep
'e 15 bin 586 bin muhacir yerleştirilmiş. Prof. Dr. Örenç, "Son zamanlarda, Suriyeli göçmenler üzerinden asırlarca toplumu birleştiren ve ayakta tutan ortak değerlerimize yönelik sistemli saldırıların olduğu dikkati çekiyor. Suiistimal edilen ve bir nifak konusu haline getirilen ortak değerlerimiz ensar-muhacir anlayışımızdır. Anadolu, daima mazlumların son sığınağı olmuştur. Bu bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Coğrafyamızda zulüm gören, ümidini yitiren her unsur, Türk olan veya olmayan, Müslüman olan veya olmayan çareyi Anadolu'da aramaktadır" diye konuştu.