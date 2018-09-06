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Giriş Tarihi: 6.9.2018
Abdülhamid Han, Şam ve Halep’e onbinlerce muhacir göndermişti
Hükümetin göçmen politikalarına yönelik yürütülen sistematik saldırılara en net cevap 'nden çıktı. 1878 tarihli belgede 100 yıl öncesine kadar Osmanlı toprağı olan Suriye gibi bölgelere Sultan tarafından Osmanlı-Rus ve sonrası Kırım'dan, Kafkasya'dan, Balkanlar'dan getirileren on binlerce muhacir yerleştirildi.

'SALDIRANLAR NIFAK TOHUMU ATIYOR'
Belgeyi yayımlayan Prof. Dr. Ali Fuat Örenç, "Göç, göçmen ve muhacir kavramları Anadolu kültürünün en belirgin ve birleştirici unsurlarındandır. Atatürk de muhacir sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir" dedi. belgelerinin yer aldığı fonda bulunan 27 Kasım 1878 tarihli belgeye göre, savaşın ardından 'a 34 bin 436, 'e 15 bin 586 bin muhacir yerleştirilmiş. Prof. Dr. Örenç, "Son zamanlarda, Suriyeli göçmenler üzerinden asırlarca toplumu birleştiren ve ayakta tutan ortak değerlerimize yönelik sistemli saldırıların olduğu dikkati çekiyor. Suiistimal edilen ve bir nifak konusu haline getirilen ortak değerlerimiz ensar-muhacir anlayışımızdır. Anadolu, daima mazlumların son sığınağı olmuştur. Bu bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Coğrafyamızda zulüm gören, ümidini yitiren her unsur, Türk olan veya olmayan, Müslüman olan veya olmayan çareyi Anadolu'da aramaktadır" diye konuştu.
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Abdülhamid Han, Şam ve Halep’e onbinlerce muhacir göndermişti
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