Son Dakika: Bedelli askerlik yerleri belli oldu! 2018 Bedelli askerlik ikinci celp yerleri e Devlet sorgulama

Bedelli askerlik ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ile beraber, bedelli askerlik ikinci celp yerleri e Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile beraber e Devlet'e girip bedelli askerlik celp yerleri sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Hatırlanacağı gibi, Ağustos ayının son haftasında ilk celp döneminde gidecek olan adayların yerleri belli olmuştu. İlk celp döneminde gidecek olanlar bedelli adayları, 15 Eylül tarihinde birliklerine sevk olacak.

Bedelli askerlik sürecine ilişkin belirlenen takvim süreci işlemeye devam ediyor. Bedelli askerlikte ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceğinin açıklanması ile beraber Ekim ayında bedelli askerlik yapacakların yerleri ise bugün e Devlet'ten duyuruldu.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik başvuruları konusunda açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin üç celp döneminde temel askerlik eğitimi alacağını ve sevk tarihlerinin ilk celp dönemi için 15 Eylül, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

ÜÇÜNCÜ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler 27 Eylül tarihinde e Devlet üzerinden açıklanacak.

İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.

Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

EN ÇOK O İLLER DİKKAT ÇEKTİ

Bedelli askerlik celp yerlerinin açıklanması ile beraber celp yerlerini sosyal medyaya yazan adayların yazdığı iller göz önüne alındığında, bedelli askerlik 2. celp döneminde Manisa, Kütahya, Amasya ve İskenderun en fazla dağıtım yapılan iller olarak dikkat çekiyor.