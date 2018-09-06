Brunson'un savcısı konuştu

HSK'nın Yaz Kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, adliyede yeni görevlendirmeler yaptı. 164 savcı ve 9 Başsavcı ile ilgili yeni görevlendirilmeler gerçekleştirildi.

Çalışma çerçevesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Berkant Karakaya'nın da görev yeri değiştirildi. Berkant Karakaya, Bilişim Suçları Bürosu'nda savcı olarak görevlendirildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Terör ve Örgütlü suçlar Bürosu Başsavcı Vekili Okan Bato'ya ise bu görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun sorumluluğu da verildi. Fakat Terör Büro'ya ikinci bir Başsavcı Vekili de görevlendirildi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Savcısı Papaz Brunson iddianamesini hazırlayan Berkant Karakaya'nın görev yerinin değiştirilmesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirirken Berkart Karakaya bu tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yaptı. Karakaya şöyle dedi:

Bazen çok hedef olan, çok ön plana çıkan savcıları ,terör görevlilerini bir müddet unutturulur. O kapsamda yapılan bir süreç .Bir art niyet yok .Başsavcı beye haksızlık yapmayalım . Önemli bir şey yok. Büromun yerinin değişikliği rutin uygulama kapsamındadır. Birazda yorulmuştum zaten… Yapılan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Başsavcımızın tasarrufuna saygı duyuyorum. Bu süreçte medyada yapılan haberler maalesef uluslararası spekülasyona neden olmasına yöneliktir."

Değişiklik tasarrufunda bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Aydıner rutin bir uygulama olduğunu belirtti. Başsavcı Aydıner, savcıların gerekli görüldüğünde çeşitli gerekçelerle yerlerinin değiştirilebileceğini, bu değişikliğinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu iki açıklama, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yer değişikliği üzerinden kriz yaratmak isteyen çevrelerin heveslerini kursaklarında bıraktı.