Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye" meselesi için İran'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye" meselesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Erdoğan, Ruhani ve Putin'in zirve sonrası ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan üçlü zirve toplantısı yarın Tahran'da yapılacak. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirve toplantısında, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu'yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

ÜÇÜNCÜ LİDERLER ZİRVESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a hareket edecek. Erdoğan, Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki "Üçüncü Liderler Zirvesi"ne iştirak edecek.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Zirvede "Suriye" meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması beklenirken, başta "İdlib" olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, Putin ve Erdoğan aynı gün zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme de yapacak.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, salı günü İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulamış, Erdoğan ve Putin'e, "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir." diye seslenmişti.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILMIŞTI

"Suriye" meselesi için yapılan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de, ikincisi Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı ve 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ardından "Türkiye, İran ve Rusya Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması" yayımlanmıştı.

Söz konusu ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Devlet başkanları, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmiş, bahsi geçen gerginliği azaltma, bölgelerin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir suretle halel getiremeyeceğini vurgulamışlardır."

İKİNCİ ZİRVE ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nin ikincisi Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde 4 Nisan 2018'de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı.

Çalışma yemeğiyle beraber 1 saat 40 dakika saat süren zirve sonunda üç lider ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan, toplantıda "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin Suriye dışında kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bizim için geçerli değildir. Biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Bu bölge, bunların geçmişte çok bedelini ödedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.