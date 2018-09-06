Darbeyi atlatan TSK’nın büyük başarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir heyet, Afrin'i ziyaret etti. Darbecilere ve terör örgütlerine karşı İstanbul'da yürütülen soruşturmaların başında yer alan başsavcıvekilleri Zafer Koç ve Hasan Yılmaz'ın Afrin izlenimleri, Adalet İstanbul dergisinde yayınlandı. Yazıda, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Türkiye'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı olduğuna yer verildi. Heyette İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçlarını Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan Koç ve Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olan Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek ile şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da yer aldı. İşte Koç ve Yılmaz'ın değerlendirmeleri;

(Fırat Kalkanı Harekâtı) 15 Temmuz darbe girişimini atlatmış olan Türk ordusunun Fırat Kalkanı gibi bir harekâtı icra edebileceğine kimse inanamadı. DEAŞ'in kontrolündeki Cerablus, 14 saatte kontrol altına alındı. Batı'nın tüm karşı çıkmalarına rağmen Fırat Kalkanı Harekâtı başarıyla icra edildi ve ABD ile Batı tarafından bölgede kurulmak istenen terör koridoru temizlenmiş oldu. Fırat Kalkanı Harekâtı ile Afrin ve Kobani arasında bir tampon bölge oluşturularak, terörün Suriye'de Türkiye sınırı boyunca uzanan bir koridor oluşturması engelledi.

TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı. Afrin Destanı'nın kahramanı Mehmetçik, terörden kurtarılan köylerine dönen Suriyeli ailelere de yardımcı oldu. Harekât boyunca yürüttüğü hassas çalışmalarla dünyaya insanlık dersi veren Türk askeri, bu sayede savaş mağdurlarının hayır duasını aldı ve halkın gönlünde taht kurdu.

Başsavcıvekili Koç, askerlerle yediği öğle yemeğinde "Birkaç çapulcuyu maşa olarak kullanıp, Türk milletine diz çöktüreceklerini sananlar, Afrin operasyonuyla bir kere daha her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek attığını görmüştür" dedi.