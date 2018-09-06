Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen hakim adayı, uzman yardımcısı ve 3 avukatın bulunduğu öğrenildi.