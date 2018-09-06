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Son dakika: 'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Son dakika haberi! 'taki soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 10:39
Son dakika: FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında , ve 'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen hakim adayı, uzman yardımcısı ve 3 avukatın bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma
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