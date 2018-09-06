Helikopter kazasında yaralanan iş adamı Halil Ünver hayatını kaybetti

Bostancı açıklarında bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilot İsmet Öztürk ile Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesikaldırılanlan Halil Ünver yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

49 YIL ÖNCE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

BOSTANCI açıklarında denize düşen Bell 430 tipi helikopterde hayatını kaybeden Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 49 yıl önce denizde ölümden döndüğü ortaya çıktı. Halil Ünver, 19 yaşındayken 1969 Aralık'ta bindiği deniz motorunun infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Baba İzzet Ünver ve anne Ferha Ünver de o tarihte gazeteye teşekkür ilanı vermişti. İzzet Ünver oğlu Halil Ünver'de kaza sonrası oluşan yanıkları tedavi eden Kasımpaşa Devlet Hastanesi plastik cerrahına ve hemşirelerine ilanla teşekkür etmişti.

HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı sahilinde yaşanan ve iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bostancı sahilinde yaşanan helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin savcılık yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada 6 Eylül 2018 saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC-HYU" olan "BELL 430" model bir helikopterin İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı sahiline düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal'dan kalkıp Sefaköy'e hareket ettiği ve helikopter içinde şirketin sahibi olan Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür'ün bulunduğu vurgulandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Halil İbrahim Ünver ve İsmet Özgür'ün hastanede tedavi altına alındığı, Halil İbrahim Ünver'in saat 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaya devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.