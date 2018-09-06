İdlib’de halkın umudu yine Türkiye

Surıye'nın kuzeyindeki İdlib
kentine yönelik Esad rejiminin destekçileriyle birlikte büyük bir katliam yapma ihtimali nedeniyle dünyadaki alarm durumu sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir" demesinin yankıları sürüyor. Mistura'nın yarın İran'ın başkenti Tahran'da Erdoğan ve Putin ile birlikte İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
arasında yapılacak tarihi zirveye atıf yapması Batı ve Rusya basınında "BM'nin İdlib umudu, Türkiye ve Rusya" şeklinde yorumlar yapıldı. Alman haber ajansı Deutsche Welle
'deki haberde "BM, Türkiye ve Rusya'dan İdlib'in kan gölüne dönmesini engellemesini istedi" denirken, Fransız haber ajansı AFP'deki analizde ise "Tahran'daki zirve İdlib'in kaderini belirleyecek" ifadesine yer verildi. Diplomaside gözler Ankara'nın çabalarına çevrilmişken, İdlib halkı da 4 milyona yakın kişinin yaşadığı kentlerine Türkiye'nin sahip çıkmasını istiyor. Esad rejiminin saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin yayılmasından bu yana İdlib'de sokaklara dökülen binlerce kişi "Allah'tan ve Türklerden başka dostumuz yok", "Esad ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır" yazılı dövizler taşıyarak, Türkiye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi İdlib'de de güvenliği sağlamasını istediklerini dile getiriyor.