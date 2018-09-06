İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’ın kitabına büyük ilgi

15 Temmuz 2016 gecesi makamında yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte bir operasyon için planlama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe girişimini haber aldığında hemen Boğaziçi Köprüsü'ne koşmuştu. Bütün gece krizi buradan yöneten Mustafa Çalışkan, Boğaz Köprüsü'nde yaşananları '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi Milli Vuruş' isimli bir kitapta toplamıştı.

1.5 AYDA 20 BİN SATTI

Çalışkan tarafından kaleme alınan kitap, büyük ilgi gördü. 15 Temmuz'un yıldönümünde yayımlanan kitap, bir buçuk ayda 5'inci baskıyı yaparak 20 bin sattı. İşte Çalışkan'ın kitabından bazı bölümler;

15 Temmuz'da DEAŞ'lı teröristlere ait bir liste üzerinde operasyon için çalışıyorduk. 21.30'da, il emniyet müdür yardımcılarımdan Erkan Karalı'dan darbe ile ilgili ilk telefonu aldım. Beylerbeyi Sarayı önünde askerlerin yolu kesip "Darbe oldu, TSK yönetime el koydu" demeleri üzerine ilk talimatım 'Kesinlikle polis silah teslim etmeyecek, gerekirse silahını kullanacak' oldu. Çünkü silah namustur. O sırada yaptığım telsiz anonsu personeli kendine getirdi.

1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı aradım. "Komutanım, bakın biz birazdan askerle karşı karşıya geleceğiz, belki birbirimizi öldüreceğiz, bildiğiniz bir şey varsa lütfen benimle paylaşın" dedim. Bu tarihi konuşma aynı zamanda ikimiz için tarihi andı.