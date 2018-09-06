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Son dakika: 'nün "istihbarat imamı"na hapis cezası

Son dakika: 'te 'ye yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:05
Son dakika: FETÖ'nün istihbarat imamına hapis cezası
'ye yönelik davada, örgütün Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şubelerinden sorumlu mahrem imamı olduğu ve akrabasının üzerine kayıtlı telefon hattında kullandığı belirlenen "Fatih" kod adlı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen Mesut Hançerkıran ile avukatı katıldı.

Sanık Hançerkıran, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ne "mahrem imamlık" ne de başka bir imamlık yapmadım. Bu iddianın nedenini bilmiyorum. Suçsuzum beraatımı talep ederim." diye konuştu.

"FATİH" KOD ADI

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock'u akrabası adına aldığı iki ayrı telefon hattında kullandığını, "Fatih" kod adını kullandığını, Gaziantep Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ'nün "istihbarat imamı"na hapis cezası
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