Teröristler yıkıyor devlet yapıyor

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 2015-2016'da çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK
'lı teröristlerin saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldiği için yıkılan okulların yerine 9 yeni okul inşa ediliyor. Modern şekilde projelendirilen eğitim yuvalarının kaba inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yeni Mahalle'de yapımı süren okulun inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Terör örgütü memleketin çocuklarının hiçbir zaman iyi eğitim almalarını ve devlet tarafından sunulan imkanlardan yararlanmalarını istemiyor.
175 derslik, terör saldırılarında yıkılmıştı. Bu yıkılanların yerine daha güzelleri, daha mükemmelleri ve en iyilerinin startını verdik, inşaatlar tamamlanmak üzere. Birçok okulun kaba inşaatı tamamlandı. 175 derslik yıkıldı ama yerine bugün itibarı ile 206 derslikli 9 okulumuzun inşaatı en hızlı şekilde devam ediyor" dedi. Gelecek yıl okulların inşaatını tamamlayarak tekli eğitime geçmek istediklerini aktaran Kaşıkçı, "Sınıf ortalamaları 24-25 olacak. Teröristlerin memlekette yarattığı tahribatın izlerini silmek istiyoruz. Konutlarımızın yapıldığı bölgede de ilk etapta 6 okulumuzun ihale süreci tamamlanacak. Bizim evlatlarımız daha iyi ortamlarda eğitim görecek" diye konuştu.
Mehmet Kaşıkçı'ya (solda) incelemelerinde Milli Eğitim
Müdürü Servet Canlı, Emniyet Müdürü Haluk Baş ve Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler eşlik etti.