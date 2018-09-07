ABD'li General, Kırmızı Listede aranan YPG'li terörist ile poz verdi!

ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG terör örgütünün en üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşmeye dair fotoğraf, koalisyonun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

DÜNYA İDLİB'İ KONUŞURKEN...

Dünya, Suriye'nin İdlib kentine yönelik Rusya ve Suriye'nin yaptığı operasyonu konuşurken, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki en üst düzey yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı. Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.





ABD'NİN DESTEĞİ AÇIK

ABD'li askerlerin ve Pentagon'un teröre desteği her gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Daha önce de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü albay Robert Manning, terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturan SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin için 'general mazlum' ifadesini kullanmıştı. ABD'nin general dediği kişi, İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı terörist Ferhat Şahin'di...

O terörist, nisan 2017'de ABD özel harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok dağı'nda görüntülenmişti. 28 ekim 2015'ten bu yana "en cok aranan teröristler listesinde Şahin'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı ve birçok kanlı eylemde rol aldığı biliniyor.