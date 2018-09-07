ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesinde FETÖ izi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 22 Ağustos'ta ateş edilmesine ilişkin soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin cep telefonlarında FETÖ irtibatlarına ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırganlar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın tüm bağlantılarını detaylı şekilde inceledi.

Gündaş'ın sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını paylaştığı tespit edildi. Gündaş'ın çalıştığı lokantanın sahibi olan ve tutuklanan şüpheli Ersin Bayram'ın da telefon ve diğer dijital materyallerinin incelenmesi sonucu FETÖ irtibatı ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hazırladığı raporda, Bayram'ın, telefonuna FETÖ uygulamaları ile haberleşme programlarını indirdiğinin tespit edildiği ve telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'in talimat içerikli vaazlarının yayımlandığı "herkul.org" isimli uygulamanın bulunduğu bilgisi yer aldı.

İnternet trafik bilgisi incelenen Bayram'ın, internetten örgütün filmlerini araştırdığı ve telefonunda Gülen'e ait fotoğrafların olduğu tespit edildi.

ESKİ BÜYÜKELÇİ İLE AYNI KAREDELER

Telefonu incelenen Bayram'ın albümünde de ilginç fotoğraflara ulaşıldı.

Gözaltı sorgusunda Bayram'a, 11 Eylül 2015'te ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile çektirdiği fotoğraf soruldu.

ABD Büyükelçiliğinin, Amerika'ya ithalat ve ihracatı olan Türk firma ve STK'lere İstanbul'da kokteyl verdiğini ve bu kokteyle kendisinin de katıldığını öne süren Bayram, "Burada John Bass ve eski İstanbul Konsolosu ile fotoğraf çektirdim. Memleketim olan Giresun Yağlıdere nüfusunun yarısının Amerika'da olmasından dolayı resimleri de reklam amaçlı paylaştım." ifadelerini kullandı.

SALDIRIDAN 20 DAKİKA ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Büyükelçiliğe ateş açtıktan sonra kaçan Çelikten ile beraberindeki Gündaş'ın, elçilik çevresinde saldırıdan 20 dakika önce keşif yapmaları da görüntülere yansıdı.

Emniyetteki sorgusunda alkol aldıktan sonra rastgele elçiliğe ateş açtıklarını iddia eden saldırganların, rahat tavırlarla Büyükelçiliğin etrafında yürümeleri güvenlik kameralarına yansıdı.