Bu ortamda kazanç peşine düşen vatansızdır

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
partisinin MYK toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların, sosyal ve siyasal gerginliklerin menfi sonuçlarına, müfrit sarsıntılarına maruz kaldığını belirten Bahçeli özetle şunları kaydetti: EKONOMİK SUİKAST SÜRÜYOR:
Karşı karşıya olduğumuz tablo hakikaten de alarm ve kaygı vericidir. Meşum ve muhasım odaklar Türkiye'yi kontrol edilebilir, bunun yanı sıra yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalına sürüklemek, hatta sabitlemek heves ve emelindedir. Ekonomik tetikçilerin suikast
ları aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz aleyhine dolaşıma sokulan vahim iddialar kimi zaman manşetlerde sergilenmekte, kimi zaman gazete köşelerinde sahnelenmekte, kimi zaman da uluslararası derecelendirme ve mali kuruluşların raporlarıyla servis edilmektedir. TÜM SİLAHLARIYLA SALDIRIYORLAR:
Türkiye'ye ekonomik cehennem yaşatmak isteyen, bu kapsamda siyasal cendereye sokmayı hedefleyen düşman çevreler tüm hatlarıyla, tüm silahlarıyla, tüm imkanlarıyla saldırıya geçmişlerdir. Ancak milli asalet, militan adaveti yenecek, üstesinden gelecek, alt edecek güç ve kudrettedir. Elbette Türkiye'nin yıkımına hizmet eden kim olursa olsun mahcup ve mağlup olması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü tarihin hiçbir döneminde işgal niyetleri iman ziynetine, irade keyfiyetine üstünlük kuramamış, bundan sonra da kuramayacaktır. KÂR HEVESİNE KAPILANLAR VATANSIZ:
MHP ülkesine güvenmekte, zor günlerin aşılacağına can-ı gönülden inanmaktadır. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. Hiç kimse yangından mal kaçırma düşüklüğüne, karışıklıktan parsa toplama yanlışına ve siyasi rant arayışına tevessül etmemelidir. Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kâr hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir, esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır. SEÇİMDE İŞBİRLİĞİ KANALI AÇIK:
Milliyetçi Hareket Partisi, Mahalli İdareler Seçimlerini milli beka üzerinden okumakta, yeni hükümet sisteminin doğasına uygun tecelli etmesini samimiyetle temenni etmektedir. 31 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak için pusuya yatmış defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemeli, sorumluluk bilinciyle ve işbirliği kanalları açık tutularak 2023'ün Türkiye'sine ulaşılmalıdır. Anlaşarak, konuşarak, uzlaşarak, kucaklaşarak, milli meselelerde aynı hizada buluşarak her engelin aşılacağı, her badirenin geçileceği hafızalardan çıkarılmamalıdır. ANKARA BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
MHP'de dün Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan MYK sonrasında, İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bahçeli'nin yeni genel başkan yardımcıları oldu.