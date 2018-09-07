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Bu ortamda kazanç peşine düşen vatansızdır Türkiye’nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşen, kâr hevesine kapılanlar için ‘damgalı işbirlikçiler’ ifadesini kullanan Bahçeli, “Esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır” dedi

Giriş Tarihi: 7.9.2018