Haberler Gündem Haberleri Cinayet ve tecavüze en geç 390 günde ceza

Cinayet ve tecavüze en geç 390 günde ceza Adalet Bakanı Gül, yargıda ‘hedef süre uygulaması’ ile ‘kasten adam öldürme’ ve ‘tecavüz’ davaları için en fazla 390 günlük yargılama süresi belirlediklerini açıkladı