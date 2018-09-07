Cinayet ve tecavüze en geç 390 günde ceza

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın '100 günlük projeler' arasında duyurduğu 'Yargıda hedef süre uygulaması' kapsamında kasten adam öldürme ve tecavüz davaları için en fazla 390 günlük yargılama süresi belirlediklerini açıkladı. Yargı muhabirleriyle Ankara Hakimevi'nde bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı. HEDEF 120 GÜNE İNDİRMEK
Davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflarca önceden bilinmesini içeren hedef süre uygulamasını anlatan Gül, kasten adam öldürme suçlarında soruşturmaların 627 gün sürdüğünü, bu süreyi 150 güne çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Gül, ortalama 243 gün süren cinsel saldırı soruşturmalarında da bu süreyi 120 güne düşürmeyi planladıklarını anlattı. Soruşturma tamamlanıp dava açıldıktan sonraki süreçle ilgili de "hedef süreleri" açıklayan Gül, kasten adam öldürme suçunda ortalama 753 gün süren davaların, ortalama 776 gün süren nitelikli dolandırıcılık davalarının ve ortalama 558 gün süren uyuşturucu ticareti davalarının 300-390 gün arasında sonuçlanmasını hedeflediklerini kaydetti. MHP'nin af teklifinde ısrarcı olduğu, af getirilmese bile kısmi infaz düzenlemesi yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Gül, "Oradaki tutum belli. Cumhurbaşkanımızın söylediğinin üzerine söyleyeceğimiz bir şey yok. Yeni yapılacak cezaevi inşaatlarıyla alakalı standartları artırma çalışmalarımız sürüyor. Afla ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur" dedi. Bakan Gül, FETÖ
davalarının yıl sonuna kadar sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu: "FETÖ davalarında toplam 32 bin 370 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 289 darbe davasının 203'ü sonuçlandı, 86'sı sürüyor. Bunlarda da 4 bin 91 sanık var. Belki Akıncı ya da sanık sayısı fazla bir iki dava biraz sarkabilir ama onun dışında bütün darbe davalarının bu yıl sonu itibarıyla biteceğini ümit ediyoruz. Bu Türk yargısının büyük başarısıdır." Gül, boşanmış ailelerde çocukların icra yoluyla teslim alınması uygulamasını da ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.