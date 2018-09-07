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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , İran'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 22.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İstanbul'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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