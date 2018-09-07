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'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:35
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas, , Mersin, 'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, biri daha önce görevinden ihraç edilen 3 astsubay ile 1 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen astsubaylar B.D, F.H, tutuklandı, astsubay A.D. ile öğretmen M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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