Gerekçe: Eksik soruşturma

İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Rahip Brunson soruşturmasını yürütüp iddianameyi hazırlayan Savcı Berkant Karakaya'nın terör bürosundan alınıp bilişim bürosuna verilmesi sürecinin perde arkasını SABAH'a açıkladı. Aydıner, Karakaya'nın görev yeri değişikliğinin "eksik soruşturma"dan kaynaklandığını aktardı. Savcı Karakaya
'nın, halen Brunson davasının duruşmalarına çıkan savcı gibi algılandığını, kendisinin bu soruşturmayla ilgili görevinin iddianameyi tamamlayarak mahkemeye sunduktan sonra sona erdiğini belirten Aydıner, "Bu dava yaklaşık bir yıldır sürüyor ve başka bir savcımız duruşmalarda görev yapıyor" dedi. Aydıner, Savcı Karakaya'nın görev yeri değişikliğinin ABD'nin Türkiye
'ye yönelik haksız tehditlerinde argüman olarak kullanabileceği endişelerin hatırlatılması üzerine de "Biz bu işlemi tam tersi kasıtla yaptık. Dosya içerisinde yapılması gerekenleri yapmadığı için bu tasarrufta bulunduk. Bu (terörle) daha iyi mücadele edebilmek için yapılmış bir tasarruftur" diye konuştu.