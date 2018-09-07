İki aydır toprağı kazıyorlar

İngiliz haber ajansı Reuters Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin Esad rejiminin saldırılarından korunmak için gıda stokladığı ve ayralca toprak kazarak kendilerine sığınak oluşturduklarını, yaşadıkları bu büyük insanlık dramında saldırıların durmması için Türkiye'ye umut bağladıklarını yazdı. Reuters'a konuşan Hudeyfe el Şadad bir çocuğunun yüzüne renkli bir plastik bardak takarak olası kimyasal silah saldırısına karşı hazırlık yapmaya çalıştığını söylüyor. Şadad "Elimizdeki az şeylerle hazırlık yapmaya çaşıyoruz. Eğer kimyasal silahlarla vurulursak çocuklara kendimizce yapmaya çalıştığımız maskeleri takacağız" dedi. Şadad, İdlib'in güneyindeki bir köyde, hamile karısı, üç çocuğu ve diğer 15 kişiyle birlikte yaşıyor. Şadad'ın ağabeyi Ahmed Abdülkerim evlerinin avlusunda 2012'den beri kazarak oluşturdukları barınağı gösteriyor. İdlib'de yaşayan 3 milyon sivilin yarısı zaten daha önce başka savaş bölgelerinden bu bölgeye kaçıp gelenler. İdlib'in Ma'arat el-Numan kasabasında yaşayan işçi Cafer Ebu Ahmed "İki aydır karım ve çocuklarımla birlikte hiç durmadan toprağı kazıyoruz. Bu mağara artık korunağımız" diyor. Maşuren köyünün muhtarı Ahmed Şatam el Rüştü de "Bizim için müzakerelerdeki tek garantör Türk kardeşlerimizdir" diyerek Türkiye'yi tek umut ışığı olarak gördüğünü söylüyor.

BUGÜN NELER OLDU