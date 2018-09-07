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Başkan Yardımcısı Oktay, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden cami inşaatına ilişkin ilgililerden bilgi aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 19:32
Başkan Yardımcısı Oktay, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Mustafa Ataş'ın ağabeyi Ali Ataş'ın cenazesine katılan Oktay, daha sonra Çamlıca Tepesi'ne geçti.

Burada yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulunan Oktay'a , AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve iş adamı Hasan Gürsoy eşlik etti.

Oktay, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ten cami inşaatına ilişkin bilgi aldı.

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Başkan Yardımcısı Oktay, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu
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