Sıkıyönetim için 15 Temmuz'dan iki ay önce çalışma yapılmış!

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Sıkıyönetim için 'dan iki ay önce çalışma yapılmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri ve 'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. davada KKK Hukuk Hizmetleri Başkanı tanık olarak dinlendi - Tanık Yüzbaşıoğlu, "Darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce , sanık eski Başkanı hakim yarbay 'ın odasına gittiğini, Almış'ı hakim binbaşı Yasin Akdeniz ile çalışırken gördüğünü anlattı. Bunlara 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Sıkıyönetim çalışıyoruz' karşılığını aldığını bana söyledi" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 21:14

25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Hukuk Hizmetleri Başkanı 'nun tanık olarak dinlenmesine devam edildi.

Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklara ilişkin beyanı alınan Yüzbaşıoğlu'nun çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının sorularına cevap veren Yüzbaşıoğlu, 'ye mensup askeri hakim ve savcılar aracılığıyla önemli konumda olan askerlerin hedef alındığını ifade etti.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Yüzbaşıoğlu, 'da Genelkurmay Başkanlığı adli müşaviri olan sanık eski tuğgeneral 'nın normal olmayan bir "yükseliş çizgisi" ortaya koyduğunu söyledi.

Darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce ile karşılaştığını, aralarında geçen diyaloğu anlatmak istediğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Tekpınar, sanık eski Başkanı hakim yarbay 'ın odasına gittiğini, Almış'ı hakim binbaşı Yasin Akdeniz ile çalışırken gördüğünü anlattı. Bunlara 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Sıkıyönetim çalışıyoruz.' karşılığını aldığını bana söyledi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan tutuksuz sanık Akdeniz, "sıkıyönetim çalıştıklarına" ilişkin bir açıklama yapmadığını savunarak, bu ifadeyi Yüzbaşıoğlu'na aktardığı iddia edilen Mehmet Emin Tekpınar'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Yüzbaşıoğlu, mahkeme başkanının sorusu üzerine 15 Temmuz'da Genelkurmay adli müşaviri olan sanıklardan Hayrettin Kaldırımcı'nın, "yükseliş çizgisinin normal olmadığını" belirtti.

"CEMAAT DEDİM"

Öte yandan duruşmanın sabahki bölümünde sanık 'nin babasının, Merzifon'da cemaatin yurtlarına finansörlük yaptığına ilişkin bilgi olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Yüzbaşıoğlu, " demedim, cemaat dedim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Köse, "Babam, Süleyman Hilmi Tunahan yani Süleymancılar diye bilinen cemaate mensuptu." karşılığını verdi.

Tanık beyanının ardından mahkeme heyeti, 10 Eylül Pazartesi devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.

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Sıkıyönetim için 15 Temmuz'dan iki ay önce çalışma yapılmış!
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