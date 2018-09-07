Türkiye bizi korur

Suriye'nin İdlib kentinde sıkışıp kalan milyonlarca sivil bir yandan kaçış yolu ararken bir yandan da tek umudu olarak gördükleri Türkiye'nin kendilerini çatışmalardan koruyacağına inanıyor. 3.5 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de dün Esad rejiminin düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre son 48 saatte İdlib'den sadece bin sivil kaçmayı başarabildi. Suriye'nin Hama ve İdlib kentlerine 6 Rus savaş uçağının dün sivillerin de olduğu bölgelere bomba yağdırması kaçış yolu bulmayı daha da zor hale getirdi. Uluslararası toplum kentten yeni bir göç dalgasının başlamasından endişe ederken, gidecek yeri kalmayan sivillerin ise tek umudu ise Türkiye. Sınırın sıfır noktasında zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler de, Türkiye'nin kendilerini çatışmalardan uzakta tutacağını düşünürken İdlib'deki muhalifler, Esad rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor. Muhalifler, cephe hattına takviye kuvvet gönderiyor, hendekler ve tüneller açıyor. Rejim güçlerinin karşısında elleri tetikte nöbet tutuyor. Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne bağlı Nureddin Zengi Hareketi Basın Sözcüsü Mazen Cuma "Biz hürriyet istedik, bunun için yıllarca mücadele ettik. Halkına bu kadar acı çektiren Esad rejimine güvenmiyoruz. Biz bu topraklarda doğduk. Kanımızın son damlasına kadar topraklarımızı savunacağız. İdlib'i Suriye rejimi ve destekçilerine bırakmayacağız" dedi.

AFAD ÖNLEMI

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekipleri Suriye sınırında olası bir kimyasal saldırıya karşı konuşlandı. Adana AFAD'a bağlı KBRN ekipleri, arındırma ve keşif araçları ile gaz ölçüm cihazlarıyla birlikte kimyasal saldırı ihtimaline karşı Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede konuşlandı. Olası bir saldırıya maruz kalan Suriyelilere müdahale etmek için tüm teçhizatlarıyla hazır bekleyen ekipler, İdlib'e gerçekleştirilecek kimyasal saldırılardan etkilenen sivilleri, kurulan çadırlarda müdahalelerden koruyacak.

TÜRKİYE 12 GÖZLEM KULESİ KURDU

Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen Astana diplomatik süreciyle birlikte, İdlib'e Türk Silahlı Kuvvetleri 12, Rusya 10, İran ise 7 askeri gözlem noktası kurdu.Şimdiye kadar Şam rejimiyle yapılan anlaşmalar ve esir değişimleri çerçevesinde, kuşatma altında kalan bölgelerden tahliye edilen tüm muhalifler ve aileleri İdlib'e yerleştirilmişti. BM verilerine göre bölgede yaşayan çocuk sayısı 1 milyonu geçiyor. Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlayacağı ve yaklaşık 2.5 milyon Suriyelinin kaçmak zorunda kalabileceğinden endişe ediliyor. Esad rejiminin saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin yayılmasından bu yana İdlib'de sokaklara dökülen binlerce kişi "Allah'tan ve Türklerden başka dostumuz yok", "Türkiye barış kaynağıdır" yazılı dövizlerle protestolar yapıyor.