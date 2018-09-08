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’ye peş peşe çağrısı

Mukteda es-Sadr'a bağlı ve gruplarının yer aldığı , Haydar el- ve kabinesine çağrısı yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 19:58
İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı

'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr'a bağlı , 'da hizmet yetersizliği ve halk ayaklanmalarına karşı Haydar el- ve kabinesinin etmesini istedi.



Irak Meclisi'nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, yaptığı basın toplantısında, "Basra'da yaşananlardan dolayı, Başbakan İbadi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz." dedi.

Basra neden ayaklandı?

Öte yandan, gruplarının yer aldığı Sözcüsü Ahmet el-Esedi de yaptığı basın toplantısında, Basra'da yaşanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarının akması nedeniyle İbadi ve hükümet kabinesini istifaya çağırdı.

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İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı
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