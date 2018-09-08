‘Merasim’ saldırganı terörist öldürüldü

Ankara?
Merasim Sokakta, 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili Stera Semsur kod adlı kadın terörist Gönül Çelik (30) Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda öldürüldü. 12 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten teröristin PKK
'nın kadın yapılanması olan sözde Orta Saha Özel Kuvvetler YJA-Star bölge sorumlusu olduğu, aynı zamanda örgüt içinde uzaktan kumandalı patlayıcı
lar ile mayın ve bombaların düzeneğini hazırlayarak bomba yüklü araçların şehir merkezlerine gönderen azılı teröristler arasında yer aldığı bildirildi. 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarının kırmızı ışıkta beklediği sırada bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, askeri personelin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş 87 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Hakkari
- Çukurca
karayoluna elyapımı patlayıcı döşerken etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 'gri' listede bulunan Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi. Diğer taraftan TSK
, 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yurtiçiyle Irak
'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Biri kırmızı listede, 4'ü ise sözde lider kadroda bulunan 62 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Dün ise K. Irak'ın Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha öldürüldü.