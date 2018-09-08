Rusya ve Esad yine vurdu

SURIYE'NIN orta kesimlerdeki Hama ve kuzeybatıdaki İdlib illerine Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına dün de saldırı düzenlendi. Savaş uçakları, sabah saatlerinde Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi ile İdlib'in güneyindeki Habit beldesinde sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı. Habit beldesindeki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait 3 ve Esad rejimine bağlı 2 savaş uçağı Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi" ifadeleri yer aldı. Rus savaş uçakları son 4 günde İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

İDLİB'DE ÖFKELİ CUMA

ESAD rejiminin üç koldan kuşattığı İdlib'de dün cuma namazı çıkışında insanlar sokaklara döküldü. Kentin birçok noktasında yapılan gösterilerde İdlibliler, "Allah'tan ve Türklerden başka dostumuz yok" mesajı verdi. "Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz" diyen İdlibliler, bölgeye yönelik bir operasyonun milyonlarca insanı yerinden edeceğini ifade ederek, "İdlib'de kanımızın son damlasına kadar direneceğiz. Türk kardeşlerimiz her zaman yanımızda oldu. Rejim bu bölgeye yönelik operasyon başlatırsa milyonlarca insan göç edecek. Buna ne Türkiye ne de biz izin veririz" diye konuştu.

TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMAZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Tahran'da grçekleştirdiği üçlü zirve, İdlib'de büyük yankı buldu. Türkiye'nin kendilerini sahipsiz bırakmayacağını düşünen İdlibliler SABAH'a konuştu.

Halit Abdullah: Bu savaş sürecinde bizim yanımızda olan tek kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Biz Türkiye'nin tavrından memnunuz. Hem Erdoğan'a hem de Türk halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Tahran'dan ne sonuç çıkarsa çıksın Türk halkı yanımızda olacak bunu biliyoruz. Gidecek başka bir vatanımız yok."

Hasan Ömer Bekir: Olası bir saldırı durumunda İdlib'i savunmak için savaşmaktan korkmayız. Suriye ve Rusya'nın İdlib'e müdahalesi büyük bir zulme neden olacak. Bu saldırılardan İdlib'de yaşayan yüzbinlerce insan etkilenecek. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. İdlib son durak. Burası bizim vatanımız burayı korumak için savaşacağız. Türkiye gibi adil devletlerin bu soruna müdahale etmesini istiyoruz. Türkiye'nin bu zülme engel olmasını istiyoruz.