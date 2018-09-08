Türkiye ile Hollanda arasında yeni dönem

Türkiye
ile Hollanda
'nın ilişkileri normalleştirmeye yönelik verdikleri kararın ardından dün iki ülke karşılıklı olarak atadıkları büyükelçileri açıkladı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı. Hollanda hükümeti de Ankara
Büyükelçiliği'ne Marjanne de Kwaasteniet'i atadı. Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabık kalındığı üzere karşılıklı olarak büyükelçilerin atandığı açıklandı. MEMNUNİYET VERİCİ
Açıklamada, "Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli, Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanı'nın ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda'yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz" denildi. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AK Parti kurucu üyeleri arasında yer almış ve üç dönem Sakarya milletvekilliği yapmıştı. Hollanda'da daha önce banka genel müdürlüğü yapan Dişli, Yurt Dışı Bankalar Birliği kuruculuğu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Kwaasteniet de ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu. İLİŞKİLER MASLAHATGÜZAR DÜZEYİNDEYDİ
TÜRKIYE ile Hollanda arasındaki ilişkiler, Türkiye'deki referandum sürecinde, Hollanda hükümeti tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş izninin iptal edilmesi ve dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişine izin verilmemesi üzerine gerilmişti. Gelişmeler üzerine Türkiye, Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı geri çağırmıştı. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.