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ile ilişkiler yargı ile güçlenecek

ile arasındaki ilişkilerin Türk yargı sistemini güçlendirerek daha da ileriye götürülmesi amaçlanıyor: Güçlü yargı, erişebilir sistem, etkinlik ve hedef süre uygulamasına geçilecek

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
AB ile ilişkiler yargı ile güçlenecek

Ankara-Brüksel arasındaki diplomasi trafiği artarken, ile Avrupa Birliği () arasındaki ilişkilerin Türk yargı sistemini güçlendirerek daha da ileriye götürülmesi amaçlanıyor.

HEDEF SÜREYE GEÇİLECEK
Halihazırda devam eden Stratejik Plan ve Yargı Reformu Stratejisinin orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin çalışmaların bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu strateji ile yargıya olan güven daha da artacak, sistemin erişilebilirliği geliştirilecek, yargının etkinliği artırılacak ve yargılamalara hedef süre uygulamasına geçilecek.

UYUMLU HALE GETİRİLECEK
Bağımsız ve tarafsız Türk yargısını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran hükümet, yıl sonunda stratejik bir eylem planı ortaya koyacak. Söz konusu planın Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini destekleyecek bir şekilde geliştirilmesi ve Türk yasaların AB yasaları ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun için hükümet, hem AB hem Avrupa Konseyi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile önümüzdeki günlerde temaslarını artıracak. Devlet Başkanı 'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nın 'Yargıda Hedef Süre Uygulaması' için çalışmalar devam ederek, soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda kasten adam öldürme suçunda ortalama 753 gün süren davaların, ortalama 776 gün süren nitelikli dolandırıcılık davalarının ve ortalama 558 gün süren uyuşturucu ticareti davalarının 300-390 gün arasında sonuçlanması hedefleniyor. Diğer birçok davada ise sürelerin kısaltılması için çalışmalar sürüyor. Bu şekilde yargısal süreçlerin, daha şeffaf ve öngörülebilir olmasının yanı sıra kamuoyu denetimine açık hale getirilmesi amaçlanıyor.

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