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Af değil infazda değişiklik

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Af değil infazda değişiklik

Parti, MHP Genel Başkanı 'nin gündeme getirdiği af konusunda formül arıyor. Kapsamlı bir af düzenlemesine sıcak bakmayan , Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle bazı suçlar için tahliye süreci düşünüyor. Bu düzenlemenin de belli suçlarda, belli bir tarih aralığında olması yani süreli olması seçenekler arasında. AK Parti kaynakları, genel affa sıcak bakılmamasının sebepleri arasında Rahşan Affı'nı gösteriyor. Rahşan Affı'nda bazı suçlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı, ancak Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle verdiği kararla affın kapsamını genişletmişti. 'nin başta , ile mücadelesine dikkat çeken AK Parti kaynakları, böyle bir durumda Türkiye'nin terörle mücadelesinin zaafa uğrayacağını belirtiyor. AK Parti, öncelikli olarak konuyu Başkan başkanlığında yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alacak.

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Af değil infazda değişiklik
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