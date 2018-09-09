Af değil infazda değişiklik

Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusunda formül arıyor. Kapsamlı bir af düzenlemesine sıcak bakmayan AK Parti, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle bazı suçlar için tahliye süreci düşünüyor. Bu düzenlemenin de belli suçlarda, belli bir tarih aralığında olması yani süreli olması seçenekler arasında. AK Parti kaynakları, genel affa sıcak bakılmamasının sebepleri arasında Rahşan Affı'nı gösteriyor. Rahşan Affı'nda bazı suçlar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı, ancak Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle verdiği kararla affın kapsamını genişletmişti. Türkiye'nin başta PKK, FETÖ ile mücadelesine dikkat çeken AK Parti kaynakları, böyle bir durumda Türkiye'nin terörle mücadelesinin zaafa uğrayacağını belirtiyor. AK Parti, öncelikli olarak konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alacak.

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