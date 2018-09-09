Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Avrupa basını zirveyi "ateşkes'ten gördü

Avrupa basını zirveyi "'ten gördü

Giriş Tarihi: 8.9.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 02:24
Avrupa basını zirveyi ateşkes'ten gördü

İNSANİ KRİZE KARŞI ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa basını, 'ın başkenti Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep , Rusya Devlet Başkanı Vladimir n ile İran Cumhurbaşkanı Hasan arasındaki zirveyi, Türkiye'nin 'de çağrısı ve insani kriz boyutunu öne çıkararak kamuoyuna yansıttı. İngiliz Sky News televizyonu, 'ne ilişkin haberinde, İdlib'de yaşanabileceklerden en çok kaygı duyan ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin şu ana kadar milyonlarca sığınmacıyı kabul ettiği hatırlatılan haberde, Türkiye'nin İdlib'den kaynaklanacak yeni bir dalgayı istemediği vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa basını zirveyi "ateşkes'ten gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN