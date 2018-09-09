Çadır kentlere İdlib’de sıkışmış hayatlar

İdlib
'e yönelik gerçekleşmesi beklenen büyük operasyon kentte bulunan milyonlarca insanda büyük bir tedirginlik yaratıyor. Rus savaş uçakları ve rejim topçularının açtığı ateş, bölgede yaşayan sivillerin korkularını büyütüyor. İdlib'de, Suriye
'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor. Sınırın sıfır noktasında Atme, Akrabat, Kah bölgelerinde kurulan küçük kamplar ise şimdi kocaman bir şehre dönmüş durumda. Her bir kampta yüzbinlerce insan hayat savaşı veriyor. Türkiye
de, bir yandan yardımlarına devam ederken diğer yandan da olası
yeni bir göç dalgasına hazırlık yapıyor. 'ÇADIR VERMEKLE IŞ BİTMİYOR' AFAD
koordinasyonunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV
) ve Türk Kızılayı
başta olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşu bölgede insani bir dram yaşanmaması için canla başla mücadele ediyor. Türk halkının gönderdiği yardımları Suriyelilere ulaştıran TDV İdlib sorumlusu İsmail Yiğit, İdlib'e yönelik bir operasyonun zaten kapasitesinin çok üstünde insana ev sahipliği yapan çadır kent
lerde büyük soruna yol açacağını ifade ediyor. Yiğit, "İdlib'de yaşayan siviller daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına sıkışmış durumda. Kamplarda alt yapı yetersiz, hijyen ve içme suyu sıkıntısı var. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Savaştan kaçan insanlara çadır vermekle sorun çözülmüyor. Gıda, sağlık, eğitim, gibi ihtiyaçlarını da karşılamak gerekiyor. Bölgede başlayacak bir göç hareketi birçok sorunu da beraberinde getirir" diyor. GÖÇ DALGASINA KARŞI ÖNLEM
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da şöyle konuşuyor: "Olası bir saldırı durumunda oluşabilecek göç dalgasını Suriye içerisinde ağırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. İdlib şu anda Suriye'nin en büyük şehri durumunda, 3 buçuk milyon insanı barındırıyor. Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki insanlarla bu sayı 5 milyona yaklaşıyor. Burada bir katliamın yaşanması durumunda bu insanların gideceği başka bir yer yok. Türkiye'den başka bu insanlara kucak açacak kimse yok." '500 BİN ÇADIR HAZIR DURUMDA' İHH
Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kurum olarak olası bir göç durumu için çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, Türkiye sınırındaki kamplarının dolu olduğunu, olası göçte kalacak yer sıkıntısının yaşanacağını söyledi: "Olası bir göç d+urumu için depolarımıza bin 500 çadır hazır durumda bekliyor. Gıda kolisi, sünger, çadır ve hazırlıklarımız yapıyoruz. Ama olası bir saldırı durumunda şu anda dolu olan kamplarda barınma sorunları yaşanır." 'GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK'
Hama'dan
ailesiyle birlikte kaçıp Suriye-Türkiye sınırının hemen yanı başında kurulan çadır kamplardan birine yerleşen Muhammed Emin: "Ne evimiz var ne de malımız. Aylık olarak her şeyimiz karşılanıyor ama böyle hayat mı olur? 4 yıldır tek göz bir çadırda koca aile yaşıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Bir daha yerimizden olmamak için dua ediyorum."