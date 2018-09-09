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: için yoğun çaba içindeyiz

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Çavuşoğlu: İdlib için yoğun çaba içindeyiz

DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt , 'deki hava saldırılarına ilişkin, ", gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız" dedAntalyalya'da konuşan Çavuşoğlu, "Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur. Çabalarımız sadece dün (önceki gün) Tahran'da yapılan zirveyle sınırlı değil. Burada ilkeli davranan, sadece barış için çalışan tek ülke 'dir. Bunu da herkes görüyor" ifadelerini kullandı. İlgili tüm kurumların muhataplarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bu uluslararası bir çaba gerektiren durumdur. İnsani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin olmaması, insanların evlerini terk etmemesi için, yüzler, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyeti ve çabamızı sürdüreceğiz" dedi.

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Çavuşoğlu: İdlib için yoğun çaba içindeyiz
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