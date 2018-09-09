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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prensesi Mikasa ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı , prensesi Akiko Mikasa'yı kabul ediyor.

Giriş Tarihi: 9.9.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 15:28

Cumhurbaşkanı , öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Prensesi Mikasa ile görüşüyor

Alınan bilgiye göre Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türk Hava Yolları'na ait uçakla 03.35'de Tokyo'dan İstanbul'a geldi. Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa'nın 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'de kalacağı, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Prensesi Mikasa ile görüşüyor
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